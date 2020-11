Yannick Ferrera, momenteel aan de slag bij het de Saudische club Al-Fateh, is verkozen tot trainer van de maand oktober in de Saudi Professional League. Hij pronkt na drie speeldagen op kop in de rangschikking met Al Fateh. Dit weekend staat de topper tegen Al Sabab geprogrammeerd. Ferrera was in ons land laatst aan de slag bij Waasland-Beveren, waar hij bons kreeg. Daarvoor was hij onder meer coach van Charleroi, STVV, Standard en KV Mechelen.