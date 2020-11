Valentino Rossi test opnieuw positief en dreigt derde MotoGP te missen: “Trieste situatie”

MotoGP-rijder Valentino Rossi zag door een coronabesmetiing al twee Grands Prix (Aragon en Teruel, allebei op het MotorLand Aragon-circuit) aan zich voorbijgaan en dreigt volgend weekend ook de Grote Prijs van Europa in Valencia te missen. Dinsdag testte de 41-jarige Italiaan opnieuw positief op het longvirus. Dat meldde zijn team Yamaha woensdag.

Woensdag wordt Rossi opnieuw getest. Als die test negatief blijkt, rest er nog net genoeg tijd voor nog een tweede negatieve test en kan hij naar Valencia afreizen.

Als Rossi geen twee negatieve testen met een interval van 48 uur kan voorleggen, zal hij in tegenstelling tot de vorige Grands Prix wel vervangen worden bij Yamaha. De Amerikaanse superbiker Garrett Gerloff neemt dan zijn plaats in.

“Het virus had me flink te pakken”, vertelt Rossi. “Twee dagen heb ik me echt slecht gevoeld, maar een paar dagen later voelde ik me alweer honderd procent fit. Ik zit thuis in quarantaine en volg het doktersadvies nauwgezet op. Desondanks was de test van dinsdag weer positief, net als al de vorige. Het is een trieste situatie, maar het is niet anders. Ik hoop echt dat de volgende test negatief is. Ik heb al twee Grands Prix gemist en dat zijn er twee te veel.”

Rossi werd in zijn carrière zeven keer (2001-2005 en 2008-2009) wereldkampioen in de koninginnenklasse van de motorsport. Daarnaast heeft hij ook nog wereldtitels in de 125cc (1997) en de 250cc (1999) op zijn palmares. Vorig jaar eindigde hij zevende in het kampioenschap, nu is hij naar de vijftiende plaats afgezakt.