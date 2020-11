Wil Liberty Media de Formule 1 opnieuw verkopen?

De Britse F1-journalist Joe Saward merkte tijdens de voorbije twee races dingen op die er kunnen op wijzen dat Liberty Media van de F1 af wil, zo schrijft hij in zijn blog.

Joe Saward merkte zowel tijdens de GP van Portugal als tijdens de race in Imola de aanwezigheid op van de grote baas van Liberty Media, Greg Maffei. De Brit vindt dat opmerkelijk want Maffei staat helemaal niet bekend als een racefan, maar wel als iemand die graag geld verdient. En daar is hij volgens Saward heel goed in.

“Je zou kunnen denken dat hij daar was om te onderhandelen, maar de grote onderhandelingen in de F1 liggen achter ons en Maffei is daarbij ook helemaal niet noodzakelijk. Als er iets moet getekend worden doet Chase Carey dat wel,” aldus Saward.

De meest voor de hand liggende reden voor Liberty Media om de Formule 1 van de hand te doen is natuurlijk de marktwaarde van de sport. Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat het voor Liberty Media langer dan voorzien zal duren om winst te maken aan de Formule 1. Een bijkomend probleem is dat niemand weet hoe lang het nog zal duren.

Toen Liberty media de rechten van de F1 overnam bedroeg de marktwaarde 2,5 miljard dollar en onder het bewind van de Amerikanen steeg die marktwaarde tot een piek van 10,6 miljard dollar. Door COVID-19 is de marktwaarde flink gezakt maar nu is ze weer een tijdje stabiel op 7,7 miljard dollar.

"Ik hoor al een paar weken dat de Liberty rustig rondsnuffelt voor een koper om de zaak over te nemen,” schrijft Saward. “Wat de prijs ook is, het zal nog steeds winstgevend zijn, maar het groeipotentieel is op dit moment niet aanwezig en het is onmogelijk om te voorspellen waar het in de toekomst naartoe zal gaan."

De F1 heeft al laten weten het volgende seizoen te willen laten starten in Australië en het zal drieëntwintig races tellen. Saward stelt zich daar luidop vragen bij want bij de meeste organisatoren staat het water hen aan de lippen en in verschillende andere raceklassen regent het al annulaties voor 2021. Hij haalt in die context de voorbeelden van de 12 uren van Bathurst aan en de Adelaide 500, allebei drukbezochte evenementen in Australië.

Of Saward het bij het rechte eind heeft zal de toekomst uitwijzen maar het staat vast dat Covid-19 ook de autosport in een wurggreep houdt.

