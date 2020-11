Tweede editie World Rallycross in Spa tot 2021 uitgesteld

De tweede editie van de Spa World Rallycross of Benelux zal uiteindelijk niet in 2020 plaatsvinden. Dat deelde de organisatie woensdag mee. Wegens de coronapandemie kreeg de WK-manche op her circuit van Spa-Francorchamps al enkele keren een nieuwe datum. Aanvankelijk zou er begin mei gereden worden, dat werd begin oktober en vervolgens 21 en 22 november. Nu werd beslist om de tweede editie op 22 en 23 mei 2021 te laten plaatsvinden.

“Het is jammer voor alle teams die zo hard gewerkt hebben, maar deze uitzonderlijke situatie noopt ons tot deze harde beslissing”, zegt CEO Nathalie Maillet. “De gezondheid en veiligheid van iedereen is onze eerste prioriteit. Maar dit is slechts uitstel, we zullen er hard aan werken om volgend jaar een nog uitzonderlijkere editie te brengen.”