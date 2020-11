Zo combineer je een rolkraag in stijl

De rolkraag komt elk najaar terug en laat zich gelden als multi-inzetbare basic. Maar hoe vul je het kledingstuk aan tot je er van top tot teen stijlvol uitziet? Drie outfits voor in de winkel, het bos of aan de vuurkorf ter inspiratie.

Naar de winkel

Het is aanlokkelijk om een hele dag in je pyjama of jogging thuis te werken. En even naar de winkel in dezelfde outfit is snel gebeurd en helemaal oké. Mag het toch iets meer zijn? Een rolkraagtruitje en jeans zijn snel aangetrokken. Gooi er een teddy jas over, alsof je een gezellig dekentje meedraagt.

Teddy jas - Another Label - 149,95 euro via DeBijenkorf.be

Rolkraagtruitje - H&M - 9,99 euro

Jeans - Monki - 40 euro

Laarsjes - Essentiel - 245 euro

Rugzakje - Kipling - 109 euro

Voor een boswandeling

Staat er een stevige boswandeling op je programma, dan kun je die perfect gaan doen in een outfit die aanleunt bij de kleuren van herfstbladeren. Het okergeel van deze rolkraagtrui gaat perfect samen met boomstambruin en mossig groen. Breek de outfit eventueel met speelse laarzen.

Rolkraagtruitje met glitter - Terre Bleue - 109 euro

Fluwelen overgooier - Only - 23,99 euro via Zalando.be

Rubberen laarzen - Bisgaard - 39,95 euro

Regenjas - Rains - 95 euro via Juttu.be

Muts - Vertitas - 14,99 euro

Apero aan de vuurkorf

Mooi herfstweer leent zich perfect voor een avondje op het terras, naast de vuurkorf. Beschouw het als een echt uitje met je lief of knuffelcontact en maak het glamoureus met beschreven panty’s en een mantel met pied-de-poule, twee trends van het moment. Iemand nog een beetje glühwein?