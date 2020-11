Griezeltellen met je Griezelkaart

Heers - Gezinssport Vlaanderen lanceert, samen met Sport Vlaanderen, voor het eerst een ‘Grote Griezeltelling’ om de Vlaamse griezelpopulatie in kaart te brengen.

Tot en met 11 november kan je hiervoor met de Griezelkaart op pad gaan en tellen hoeveel vampieren, skeletten, pompoenen, heksen en spinnen je op je griezelwandeling tegenkomt Post een leuke foto van je griezelwandeling op Facebook of op Instagram met de hashtag #griezeltellen of stuur die naar gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be. Uit alle inzendingen worden er op vrijdag 13 november tien winnaars gekozen die een sportpakket ter waarde van 100 euro winnen. Je kan Griezelkaarten vinden in het administratief centrum, de bibliotheek of downloaden via www.sport.vlaanderen/media/15168/griezelkaart.pdf.

FrMi