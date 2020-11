Vertraging in cijfers: besmettingen stabiliseren, maar aantal doden schiet de hoogte in

Het aantal gemelde positieve tests stabiliseert - en daalt voor het eerst sinds het begin van de tweede golf zelfs lichtjes -, maar het aantal doden schiet de hoogte in.

‘Het aantal besmettingen stabiliseert, het aantal opnames in het ziekenhuis stijgt, maar minder snel. Dat doet iedereen plezier’, begint Yves Van Laethem, de Franstalige woordvoerder van het Sciensano, met de persconferentie. In totaal liggen nu 7.485 mensen in het ziekenhuis, van wie 1.351 mensen op intensieve zorg. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames minder snel stijgt, werd gisteren wel een recordaantal van 877 nieuwe patiënten opgenomen.

Tegelijk waarschuwt hij meteen: ‘Maar de vertraging is niet voldoende. We kunnen nog niet tevreden zijn, we moeten verdergaan om het aantal gevallen drastisch te doen dalen.’

En ook Steven Van Gucht, de Nederlandstalige viroloog van Sciensano zei: ‘Laat er geen twijfel over bestaan dat we de strengste maatregelen moeten aanhouden. Als we dat doen, kunnen we de komende weken onder de maximumcapaciteit van onze ziekenhuizen blijven.’

De daling van het aantal besmetting bedraagt 4 procent. Van Laethem verwijst wel naar de andere teststrategie: sinds 21 oktober worden mensen zonder symptomen niet meer geteld. ‘Toch zien we ook een daling bij mensen met symptomen’, zegt Van Gucht. Vooral in Brussel en Vlaams-Brabant daalt het aantal gevallen, maar ook in Luik, Antwerpen en Limburg is dat het geval. De stijging vertraagt ook in de rest van het land.’

Het goede nieuws geldt niet voor de meest kwetsbare groep: de ouderen. Daar is wel nog steeds een toename van het aantal besmettingen.

Van Laethem ging dieper in op de verspreiding van het virus via aerosol, via de lucht. ‘Het is duidelijk dat het mogelijk is, hoewel het lang onwaarschijnlijk leek.’ Volgens Van Laethem is het daarom erg belangrijk om thuis te werken, het mondmasker te dragen en huizen en gesloten ruimtes te ventileren. Hij waarschuwde ook om de toiletbril steeds te sluiten voor u doortrekt.