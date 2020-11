VS-expert over ongeziene move van Trump: “Explosieve situatie”

Het was een - zelfs voor Trump - opmerkelijke toespraak. De Amerikaanse president riep zich uit tot winnaar van de verkiezingen, ondanks het feit dat er nog veel stemmen geteld moeten worden, en kondigde aan dat hij naar het Hooggerechtshof stapt om de tellingen te laten stoppen. “Dit is een explosieve situatie”, zegt Amerika-expert Bart Kerremans.

“Dit is fraude, beschamend voor het Amerikaanse volk. We hebben deze verkiezingen gewonnen. Dit is een megafraude.” Verbijstering alom na de woorden van Trump, niet het minst bij de grote Amerikaanse ...