Deze sterren haalden hun beste outfits uit de kast om te gaan stemmen

Net als heel wat andere Amerikanen trokken ook de Hollywoodsterren naar de stembus. Heel wat onder hen riepen bovendien via sociale media op om massaal te gaan stemmen en al even vaak gebeurde dat in spectaculaire outfits. Zo koos Beyoncé voor Balmain en was Billy Porter weer zijn verbluffende zelve.

Wie straks ook de uiteindelijke winnaar blijkt te zijn, nu al is duidelijk dat deze verkiezingen in de VS heel wat teweeg hebben gebracht. Zo waren heel wat celebrities meer dan ooit betrokken en riepen via sociale media op om te gaan stemmen. Sommigen haalden daarvoor zelfs hun meest indrukwekkende outfits uit de kast.

Beyoncé liet er geen twijfel over bestaan dat ze voor Biden heeft gestemd. Ze deed dat in een volledige outfit van Balmain.

Acteur Billy Porter trok een indrukwekkende jurk aan om duidelijk te maken dat iedereen moest gaan stemmen.

Katy Perry trok in een beige jurk en Birkenstocks de straat op. Tot grote hilariteit van omstaanders.

De bekende burlesquedanseres Dita Von Teese koos voor een veelkleurige jurk met duidelijke boodschap van Bree Billiter.

Bella Hadid opteerde eerder voor een streetwearlook en had een fleecetrui aangetrokken van The North Face in samenwerking met Maison Margiela.

Lizzo had enkel een Amerikaanse vlag nodig om indruk te maken op haar volgers.

Hailey Bieber trok een crop top aan om duidelijk te maken dat ze was gaan stemmen.

Bij Jennifer Aniston was er maar weinig glamour te bespeuren. Ze trok in haar trainingspak de straat op om haar stemformulier op de bus te doen.

En dan was er natuurlijk nog Lady Gaga. Zij deelde een filmpje op Instagram met daarin liefst drie outfits. In eentje daarvan lijkt ze Kim Kardashian na te doen.