Vertraging voor kunstrotonde aan de ‘Blijde Hoek’

Wellen - De ‘fruitige kunstrotonde’ op de Blijde Hoek, de rotonde van de Zonneveldweg en de Bloesemstraat in Wellen, heeft serieuze vertraging opgelopen. Midden op de rotonde moest normaal vorig jaar al een kunstwerk - een grote hand met daarin drie peren - verschijnen van kunstenaar Frederic Van de Velde.

Maar vandaag staat er dus nog altijd niets. Raadsleden Stijn Vandersmissen (Open Vld) en Gerry Briers (N-VA) vroegen zich af hoe het daarmee staat. “Het dossier zit bij Wegen en Verkeer Limburg”, liet burgemeester Els Robeyns (sp.a-ROB) weten. “De rotonde hoort dan ook bij een gewestweg. Er is recent weer een nieuwe studie en een 3D scan aangevraagd. Dat is nodig om de stabiliteit van het kunstwerk in alle weersomstandigheden te garanderen. We begrijpen dat het nodig is, maar het duurt inderdaad wel erg lang. Een precieze timing durf ik al niet meer geven. We hopen dat het volgend jaar toch geplaatst kan worden.”



