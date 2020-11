Schoenontwerper Manolo Blahnik is zelf dol op sandalen mét sokken

Manolo Blahnik, de 77-jarige ontwerper van het gelijknamige haute couture schoenenmerk, heeft onthuld van welk schoeisel zijn eigen hart sneller gaat kloppen. Hij mag dan bekendstaan om de elegante pumps waar menig vrouw enkel van kan dromen, zelf kiest hij liever voor een paar sandalen. Met sokken alstublieft.

Wie dacht dat het absoluut not done is om met je witte sokken in een paar sandalen rond te stappen, zal flink achter de oren krabben bij de stijl waar Manolo Blahnik warm voor loopt. En om het nog een tikkeltje erger te maken, ziet de ontwerper deze combinatie het liefst in de winter.

Blahnik erkent in het online magazine van het modemerk Mr Porter dat de trend niet voor iedereen is weggelegd. “Ik ben dol op de klassieke brogues en Chelsea-laarzen, maar mijn favoriete stijl is de sandaal, alle sandalen. Voor mij is een mooi pak gecombineerd met een coltrui en sandalen, met sokken, het perfecte winteruniform. Zo elegant. Misschien niet naar ieders smaak, maar ik hou van de look.”

Hij benadrukt bovendien dat “stijl veel belangrijker is dan de laatste trends”. “Ontdek waar jij je het meest comfortabel bij voelt. Stijl is veel belangrijker dan mode. (...) Soms hoef je niet alles te ontdekken, nieuwe dingen vallen vaker wel dan niet tegen”, klinkt het nog.