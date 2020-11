Ongeziene overwinningsclaim Trump is exact wat voorspeld werd

Donald Trump zegt dat hij de verkiezingen gewonnen heeft, en eist dat het tellen van vele honderdduizenden stemmen die per post zijn uitgebracht in Wisconsin, Michigan en Pennsylvania, wordt stopgezet. Hij doet daarmee precies wat grondwetspecialisten, zoals Lawrence Douglas, al weken geleden voorspelden.

Zoals bekend hebben Democraten – onder meer omdat ze vaker in steden wonen en zich veel bewuster zijn van de risico’s van corona – massaal vooraf gestemd dit jaar, ofwel per brief of door vooraf te gaan ...