“Er heerst angst in het Trump-kamp dat ze de verkiezing nipt zouden kunnen verliezen.” Dat zegt politicoloog Bart Kerremans (KU Leuven) na de toespraak waarin de president juridische stappen aankondigde. “Wat hij doet, is gevaarlijk.”

“Het gaat nu over zuidelijke staten waar marges ongelofelijk klein zijn geworden. Dat voedt de zenuwachtigheid, en in zo’n scenario werd verwacht dat Trump naar voren zou treden met claims over fraude ...