Davy Klaassen (Ajax) speelt Champions League in Denemarken nadat hij ’s middags nog thuis zat: “Van het vliegtuig recht naar het stadion gegaan”

“Hectisch”, noemt hij het zelf. Ajax-middenvelder Davy Klaassen kreeg na een aanvankelijke positieve coronatest dinsdagmiddag pas te horen dat hij ’s avonds toch Champions League mocht spelen in Denemarken, op bezoek bij Midtjylland.

“Ik mocht maandag niet meevliegen”, doet Klaassen zijn verhaal op de social media van Ajax. “Dinsdag was ik de hele dag standby. Op het moment dat je denkt: nu zal het toch niet meer gaan lukken, kreeg ik te horen dat ik toch nog mocht komen. Ik had me er letterlijk en figuurlijk al bij neergelegd op de bank thuis. Gelukkig stonden al mijn spullen nog klaar.”

Klaassen reisde zo snel hij kon nog met een privévliegtuigje af naar Denemarken. “Met een hoge hartslag”, lacht hij. “Je moet meteen iemand regelen die je nog snel naar het vliegveld brengt.” Uiteindelijk zou de middenvelder de tweede helft invallen nadat hij de tactische bespreking… op zijn smartphone gezien had. “Ik snap wel dat ik niet gestart ben. Mijn voorbereiding was niet bepaald ideaal. Ik was ook zenuwachtiger dan ik normaal ben. We zijn van het vliegveld rechtstreeks naar het stadion gereden.”

Ajax won de wedstrijd in Denemarken uiteindelijk met 1-2. Daardoor staan de Amsterdammers na drie speeldagen tweede in hun groep met vier op negen.