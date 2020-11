Uitslag verkiezingen. Trump wil naar Hooggerechtshof: “Dit is fraude, wij hebben gewonnen”

Ongeziene wending in een razend spannende verkiezingsnacht: president Donald Trump stapt naar het Hooggerechtshof om het tellen der stemmen te laten stopzetten en hem te laten uitroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Het is ongezien dat een president dat doet. “Wat ik zie gebeuren, is fraude. En we gaan dat niet laten gebeuren”, zei hij in een toespraak.

Met zijn breedste glimlach kwam president Donald Trump het podium op, officieel aangekondigd met het Amerikaanse volkslied. Triomfantelijk en euforisch, geflankeerd door first lady Melania, zijn vicepresident Mike Pence en diens vrouw.

“Bedankt, dit is zonder twijfel de laatste toespraak die ik al gehouden heb”, zei Trump. “Ik wil de Amerikanen bedanken voor hun steun. Miljoenen mensen hebben voor ons gestemd. Een bepaalde groep mensen probeert die groep in diskrediet te brengen, en dat gaan we niet laten gebeuren. We maakten ons op voor een grote overwinning en plots werd alles afgeblazen. Het stemmen viel stil.”

Trump beweert dat hij meer staten binnen heeft dan al bekendgemaakt is, Georgia en North Carolina bijvoorbeeld. “Ze halen ons daar nooit in. Dat kan niet.” Hij betwist Arizona ook. “We hebben daar zoveel stemmers, dat zou wel eens teruggedraaid kunnen worden. Maar we hebben dat niet eens nodig. Er is een goede kans dat we Arizona nog binnenhalen. En Pennsylvania winnen we ook met een enorme voorsprong. Denk hier eens over na: we staan 690.000 stemmen voor daar, dat is niet eens nipt met 64 procent van de stemmen geteld. Bijna onmogelijk om ons nog in te halen. We winnen Michigan. We winnen Wisconsin. We hebben die niet eens allemaal nodig. Texas hebben we ook gewonnen, de gouverneur heeft me ook al gefeliciteerd.”

“Niemand heeft ooit meegemaakt wat nu gebeurd is”, zegt Trump. “Als je die drie staten bekijkt, als je kijkt naar de marges waarmee we staten winnen, en wat gebeurde er dan? Plots is alles stilgevallen. Ik zal het je zeggen: ze wisten dat ze niet konden winnen en gaan naar de rechtbank. Dat zeg ik al heel lang, dat ze dat gaan doen. Dit is fraude, een schande voor de VS. We hebben deze verkiezing gewonnen. We gaan naar het Hooggerechtshof en eisen dat de verkiezing nu stopt. Wat mij betreft, hebben we gewonnen.”

Biden ook optimistisch

Trump had rond 7 uur getweet dat de Democraten “de verkiezingen proberen te stelen” en dat hij een toespraak zou geven nadat Joe Biden een erg optimistische speech gegeven had. De Democraat had gezegd dat hij een goed gevoel heeft en geduld vraagt van zijn aanhangers. “Heb geduld, we gaan dit winnen”, was de boodschap.

Het is ongebruikelijk dat presidentskandidaten toespraken geven tijdens een verkiezingsnacht wanneer er nog geen duidelijkheid is over wie zal winnen. Toch deden zowel Biden als Trump het, want ook zij lijken te beseffen dat het nog een hele tijd kan duren voor we zullen weten wie de presidentsverkiezingen wint.