Het platform Uber, een alternatief voor traditionele taxidiensten, start op maandag 9 november in Vlaanderen. Dat maakt het bekend in een persbericht.

Via de Uber-app zal vanaf maandag de dienst UberX beschikbaar zijn in heel Vlaanderen, met “de hoogste beschikbaarheid in Antwerpen, Gent en Leuven”. Gebruikers kunnen hun bestemming ingeven en zien hoeveel ...