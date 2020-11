In navolging van 1A en 1B bij de mannen zijn vanaf deze week ook coronatests verplicht in de Super League bij de vrouwen. Met een prijskaartje van ongeveer 1.500 euro per wedstrijd een financieel zware dobber voor de meeste clubs, ook voor KRC Genk Ladies. “Hopelijk komt de voetbalbond hier voor een deel in tussen”, reageert voorzitster Jacqueline Mahieux.