De bedrijven op de Lochtemanweg in Beringen en Heusden-Zolder zien de plannen voor een fietssnelweg over de Lochtemanweg niet zitten. “Van fietskarren met kleine kinderen tot speedpedelecs die aan hoge snelheid de inritten van de bedrijven kruisen in beide richtingen, dat is gewoon vragen om problemen”, klinkt het.