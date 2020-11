De winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is diegene die 270 van de 538 te verdelen kiesmannen voor zich weet te winnen. Mathematisch is het dus perfect mogelijk dat het op een gelijkspel eindigt tussen Joe Biden en Donald Trump, maar het verleden leert dat die kans heel klein is.

Slechts één keer in de geschiedenis gebeurde het al dat de presidentsverkiezingen in de VS op een gelijkspel eindigden. In 1800 was dat ...