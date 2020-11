Willy Naessens en Marie-Jeanne ontmoeten Walter White midden in de woestijn

Rapper Dvtch Norris amuseerde zich te pletter tijdens de uitzending en speelde tegelijk behoorlijk sterk. Maar toch moest hij naar het finalespel, waarin Ella Leyers – ondanks een vraag waarop ze geen enkel antwoord wist – hem de das omdeed.

De winnaar van gisteravond:

Delphine Lecompte haalt het met één puntje meer dan Ella Leyers.

De verliezer:

Ella Leyers neemt risico’s in het finalespel, maar Dvtch Norris kan er niet van profiteren. Hij verliest.

Video: VIER

De nieuwkomer van vanavond:

Comédienne Els De Schepper.

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Mooi hemd, Dvtch.”

Dvtch Norris: “Gekregen van mijn ex.”

Jani Kazaltzis: “Die dacht: ik zorg ervoor dat niemand hem nog wil.”

Jeroom: “Ik ben fan van de reeks die Jani maakt met zijn hond, Qosmo. Ik zag de aflevering waarin hij ontwormd wordt. Alleen jammer dat Qosmo buiten moest blijven.”

Van Looy: “Delphine heeft een naakthond, maar mét haar. Ze is opgelicht.”

Jeroom: “Ik ken dat gevoel. Het was met Elodie net hetzelfde.”

Jeroom: “Ella, ben je nog single?” Waarop Ella verbaasd: ja? Jeroom: “Die vrouw is een encyclopedie, sinds het internet wil niemand die nog in huis.”

Van Looy: “Krijg je graag bloemen, Delphine?”

Lecompte: “Nee, als ik er na een optreden krijg, laat ik ze backstage achter.”

Jeroom: “Kunnen we je een plezier doen met een rouwkrans?”

Het Mooiste moment:

In de Open deur-ronde zit een getrukeerd filmpje waarin Willy Naessens en Marie-Jeanne in de woestijn de hoofdfiguur uit Breaking bad ontmoeten. ‘Say my name’, zegt hij. Waarop Naessens: “Ik zou het duizend keer zeggen. Ah ja, Walter White.”

De tussenstand

1 Ella Leyers

(15 afleveringen)

2 Delphine Lecompte

(5 afleveringen)

3 Riadh Bahri

(4 afleveringen)

4 Hans Vanaken

(4 afleveringen)

5 Ben Crabbé

(3 afleveringen)

De slimste mens ter wereld, van maandag tot donderdag, om 21.35 uur, bij VIER