Greet Minnen is in Charleston niet opgewassen tegen tweede reekshoofd Davis

Greet Minnen (WTA 110) is uitgeschakeld op het ITF-toernooi in het Amerikaanse Charleston. Ze verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 73), het tweede reekshoofd. Het werd twee keer 6-3 na een uur en 38 minuten tennis.

In haar volgende partij speelt Davis tegen de Australische Astra Sharma (WTA 127) of een qualifier. Dat wordt sowieso niet Marie Benoit (WTA 234). Zij verloor dinsdag in de tweede kwalificatieronde tegen de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 288). Het werd 6-3 en 6-2. (belga)