‘Boer zkt vrouw’-kandidaat Roy vindt liefde bij concurrent

In Boer zkt vrouw werd het niks tussen boer Tristan en kandidaat Roy. Met tranen in de ogen werd hij huiswaarts gestuurd. Maar lang heeft Roy niet moeten treuren. Hij is nu anderhalve maand samen met Eduard, één van de andere jongens die werd uitgenodigd op de speeddates.

Of boer Tristan een vriend zal overhouden aan Boer zkt vrouw weten we pas over twee weken, maar in elk geval heeft hij – onbewust – mee voor Cupido gespeeld. “Het vertrek viel me zwaar, maar ik kon dat vrij snel relativeren”, vertelt Roy in Dag Allemaal. “Tristan en ik wisten dat het bij vriendschap zou blijven. En twee weken later waren Eduard en ik een koppel. Achteraf gezien past hij beter bij mij. Hij is minder dominant dan Tristan.”