Vanwijn wint met Dijon tegen het Nymburk van Obasohan in Champions League basketbal

Het Franse Dijon heeft op de tweede speeldag van de Champions League basketbal met 85-61 gewonnen van het Tsjechische Nymburk. Hans Vanwijn maakte 11 punten voor Dijon, aan de overkant was een andere landgenoot, Retin Obasohan, goed voor 3 punten.

De Tsjechen begonnen nog als betere aan de partij en stonden 21-23 voor na een kwart, vooral met dank aan Vojtech Hruban, die over de hele wedstrijd goed was voor 26 punten. Bij de rust stond Dijon al 50-41 voor, ook het derde kwart ging met 17-9 ruimschoots naar de Fransen. In het slot kon de thuisploeg de wedstrijd rustig controleren.

Vanwijn noteerde behalve zijn 11 punten ook 5 rebounds en 1 assist in 17 speelminuten. Obasohan was goed voor 3 punten, 3 rebounds, 1 assist en 1 steal.

Dijon is leider in de groep met twee zeges in evenveel wedstrijden, Nymburk speelde nog maar één wedstrijd en is laatste. De eerste twee van elke poule van vier stoten door naar de tweede ronde.

