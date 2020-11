First Lady Melania heeft haar stem uitgebracht, in een peperdure jurk en zonder mondmasker

Melania Trump heeft dinsdagochtend - lokale tijd - haar stem uitgebracht in swing state Florida.

De 50-jarige first lady lachte naar de camera’s toen ze aankwam bij het stembureau in de thuisstaat van haar man. Al is het volgens de eerste peilingen concurrent Biden die momenteel op kop gaat in Florida. De democraat zou een kleine voorsprong hebben op de huidige president.

De first lady verscheen in een jurk van Gucci - prijskaartje: net geen 4.000 euro - en zónder mondmasker. Donald Trump had bijna anderhalve week geleden al vervroegd gestemd. Melania zei dat ze hem toen niet had vergezeld, omdat ze op verkiezingsdag wilde stemmen.