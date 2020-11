KV Mechelen heeft geen nieuwe coronagevallen, Moeskroen zit al aan 25

De laatste testronde bij KV Mechelen heeft geen nieuwe coronabesmettingen opgeleverd, zo laat de club weten. Zes spelers van de A-kern blijven wel in quarantaine. Bij Moeskroen zijn er nog maar eens vier positieve gevallen bijgekomen. Het totaal staat dus al op 25.

De hele A-kern van KV Mechelen kan woensdag de trainingen hervatten, op zes spelers na. Dat zijn onder meer Sofiane Bouzian, Maryan Shved, Aster Vranckx, Bas Van den Eynde en Victor Wernersson. Zij blijven in quarantaine tot de resultaten van een nieuwe test bekend zijn.

Voor William Togui is het nog even afwachten, legt Malinwa uit. De Ivoriaanse aanvaller testte na twee weken quarantaine nog zwak positief. “Soms kan het zijn dat je weken na je besmetting of ziekte nog zwakke positieve testen aflegt”, zo legt clubdokter Robin Vanhoudt uit. “Maar als je na twee weken quarantaine al antistoffen in je bloed hebt, kan je opnieuw voetballen.” Of Togui voldoende antistoffen in het bloed heeft, zal woensdag duidelijk zijn.

Woensdag of donderdag bepalen de resultaten van een nieuwe test in aanloop naar de wedstrijd tegen Charleroi wie in aanmerking komt voor een selectie. KV Mechelen liet eerder het competitieduel in Eupen uitstellen na een rist besmettingen in de kern. De club wilde ook de uitmatch tegen Club Brugge laten verplaatsen, maar ving daarvoor bot.

Moeskroen aan 25

Bij Moeskroen zijn er nog maar eens vier positieve gevallen bijgekomen. Het totaal staat dus al op 25. Nochtans zitten de spelers al sinds vorige week vrijdag in quarantaine. Gisteren bleken na nieuwe testen echter opnieuw vier spelers positief te zijn. De 21 spelers die eerder positief waren, zouden nog steeds positief zijn, al moeten morgen nog testresultaten binnenkomen. Morgen volgt er ook een statement van de club.