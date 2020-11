Circus - Wanty Gobert neemt drie renners mee over van Team CCC

Circus - Wanty Gobert heeft naast de World-Tourlicentie nu ook drie bijkomende renners van CCC overgenomen. De Tsjech Jan Hirt en de Duitsers Jonas Koch en Georg Zimmermann zullen hun carrière vervolgen in het Belgische team. Terwijl Hirt en Zimmermann zich tijdens de huidige Ronde van Spanje in de kijker rijden, is Koch al aan rusten toe.

De 27-jarige Koch kan behoorlijk goed uit de voeten in eendagswedstrijden, maar toonde zich ook met een 4e en 8e plaats in de eindklassementen van de Tour des Fjords (2016) en de Tour of Norway (2018). In de Ronde van Oostenrijk kwam hij dicht bij een sprintoverwinning met een reeks van vier top 4 plaatsen. De winnaar van de bergtrui in de Tour de la Provence reed de voorbije twee seizoenen de Ronde van Spanje en van Frankrijk uit en vervoegt Circus-Wanty Gobert tot eind 2021.

Jonas Koch Foto: Photo News

Klimmer Jan Hirt heeft op 29-jarige leeftijd de Ronde van Oostenrijk (2016) op zijn palmares staan, waarmee hij aantoont uit het goede hout gesneden te zijn voor lange klimmen. Met zes grote rondes op zijn conto wordt de Tsjech die in Andorra verblijft een belangrijke pion voor de rittenkoersen. Vooral in de Ronde van Italië kon hij uitblinken met een 12de plaats in het eindklassement in 2017 en een 2de plaats in een rit over de Mortirolo in de editie van vorig jaar maar ook in de Ronde van Zwitserland in 2019 met een 5e plaats.. De Tsjech heeft een handtekening onder een contract van twee jaar gezet.

Terwijl de Ronde van Spanje voor Jan Hirt door een valpartij in de tweede rit verstoord werd, verloopt het grote ronde debuut voor Georg Zimmermann op wieltjes. De jonge Duitser was al in twee ritten in de aanval te bewonderen en trekt zo de rode lijn doorheen zijn eerste seizoen als prof door. Zijn aanvalslust en agressieve koersstijl werden in de Ster van Bessèges (2de) bijna beloond met een ritoverwinning. De 23-jarige renner uit Augsburg houdt van zware wedstrijden en droomt van de Duitse titel en een ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Bij de beloften blonk de bollentrui van de Ronde van Oostenrijk 2019 uit met twee top 15 plaatsen op de Europese kampioenschappen en een 5e plaats in de Tour de l’Avenir vorig jaar. Georg Zimmermann versterkt Circus-Wanty Gobert voor een periode van twee jaar.

Intussen zit Wanty - Gobert voor volgend seizoen aan 26 renners en zijn er nog twee bijkomende plaatsen vrij.