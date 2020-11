Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

Nu we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven in deze lockdown hebben de Limburgers massaal hun kerstversiering uit de kast gehaald. In heel wat huishoudens is de kerstboom al gezet en hangen de lichtjes al op de voorgevel, omdat wat extra sfeer en gezelligheid in deze coronatijden geen kwaad kunnen. Zo denkt ook Natalina Tavilla uit Nieuwerkerken erover. Zij toverde haar woning om tot een echt kersthuis.