Twee jaar cel voor uitdelen kopstoot in Versuz: “Wie in zijn weg gaat staan heeft prijs”

Regio

Een 25-jarige Balenaar is maandag in Hasselt veroordeeld tot twee jaar cel nadat hij in 2017 in dancing Versuz een kopstoot uitdeelde. “Door de posttraumatische stress heb ik zelfs een tijdje in een i...

Lees verder