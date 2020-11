Primoz Roglic is opnieuw leider in de Ronde van Spanje. De Sloveen van Jumbo-Visma won nipt de spectaculaire tijdrit met aankomt op de Mirador de Ezero en neemt de leiderstrui over van Richard Carapaz (Team Ineos) maar de Ecuadoriaan is zeker niet uitgeteld, net als de Engelsman Hugh Carthy die beiden de schade beperkten. Voor Roglic was het de vierde ritzege al in deze Vuelta.