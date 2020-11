Roppebibliotheek wordt opnieuw afhaalbib

Heers - Door de verstrengde coronamaatregelen werkt de Heerse bibliotheek tijdens de gewone openingsuren opnieuw als een afhaalbib op afspraak.

De Roppebibliotheek op de Steenweg in Heers wordt vanaf dinsdag 3 november tijdelijk een afhaalbibliotheek. “Leners kunnen hun materialen reserveren via het afhaalformulier op de website, via mail of telefonisch”, zegt bibliothecaris Heidi Loozen. “Je controleert best eerst de beschikbaarheid in onze catalogus. Tijdens de gewone openingsuren kan de lener, één per gezin, de bibmaterialen komen afhalen. In te leveren boeken worden op de quarantainetafel gelegd aan de ingang. Buiten de openingsuren kan je die terugbezorgen via de inleverbus aan de voorzijde van het gebouw.” Info en reserveren: bibliotheek@heers.be of 011/48.43.05.

FrMi