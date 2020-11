NMBS schroeft aanbod licht terug tijdens herfstvakantie

Spoorwegmaatschappij NMBS schroeft tussen 2 november en 11 november het normale (maximale) treinaanbod terug tot 92 procent. Het aantal P-treinen van en naar Brussel is verminderd en de frequentie van bepaalde S- en IC-treinen rond een aantal grote steden is ingeperkt, zo is vernomen van een woordvoerder. De routeplanner houdt rekening met deze aanpassingen.