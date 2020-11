In het volleybal krijgt Tectum Achel het bezoek van de leider in de competitie, Roeselare. Geen gemakkelijke opdracht voor Achel, dat in de eerste drie wedstrijden van dit seizoen nog niet kon winnen. Een wedstrijd die normaal gezien ook garant zou staan voor een uitverkochte sporthal in Achel, maar nu dus achter gesloten deuren wordt gespeeld omwille van de coronamaatregelen. Toch moet u niets van de wedstrijd missen, want u kan die hier live volgen vanaf 20.30 uur.