Kleuters leren beter bewegen in lessenreeks Multimove

Heers - De sportdienst van de gemeente organiseerde in het najaar een nieuwe lessenreeks ‘Multimove’ voor de kinderen van 3 tot 6 jaar.

“Dit is een bewegingsprogramma waarin gevarieerd bewegen en plezier centraal staat”, vertelt lesgeefster Claudine Hartjesveld. “Twaalf belangrijke motorische bewegingen komen op verschillende momenten tijdens de lessen aan bod, zoals heffen en dragen, gooien en vangen of trekken en duwen. Al die bewegingen gieten we in leuke spelletjes en opdrachten. Als de kinderen op jonge leeftijd deze bewegingen doen, bevordert dat hun motorische ontwikkeling.”

Claudine kiest elke week drie bewegingsvaardigheden. “Ik speur daarna het internet af naar leuke en doenbare oefeningen voor onze groepen. We hebben twee groepen, 25 3- en 4-jarigen en 20 5- en 6-jarigen, die elke zondagvoormiddag in de sporthal komen bewegen. Ik kan rekenen op een topteam van lesgevers die supergoed overweg kunnen met de kids. En tot nu toe vinden ze het geweldig”, lacht Claudine. Door de lockdown staan de multimovelessen voorlopig op pauze. “Wanneer we weer kunnen starten, weten we nog niet. We hopen allemaal dat we snel terug kunnen ‘multimoven’.”

FrMi