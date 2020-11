TIPS. Minerale make-up van eigen bodem, fotogenieke pantoffels

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Fotogenieke pantoffels

De Zweedse modeketen & Other Stories en schoenenmerk Hums, bekend van hun gamma luxueuze slippers, hebben samen een collectie ontworpen. Dat resulteerde in vier verschillende instappers om in stijl in huis rond te lopen tijdens deze lockdown. Je hebt de keuze tussen een paar met katjes, ruiten en twee hartjespatronen. Vanaf 65 euro.

www.stories.com

Foto: Other Stories

Duurzame draagtas

Naar de supermarkt met een herbruikbare tas die er hip uitziet én milieuvriendleijk is, dan moet je bij het label Love Beauty and Planet zijn. Het beautymerk schakelde ‘Echt Waar’, een werkplek voor mensen met een arbeidsbeperking, in om shoppers te maken van een luchtzuiverende banner. De tassen zijn niet te koop, wel te bemachtigen via winacties bij deelnemende winkelpunten. Meer info:

www.lovebeautyandplanet.com

Foto: Love Beauty and Planet

Mineraal merk van eigen bodem

De Belgische Caroline Rigo stelt trots haar nieuwe make-upmerk ‘i.am.klean’ voor, een zusterlijn van haar minerale make-upmerk Cent Pur Cent. De insteek? Terwijl haar eerste merk vooral een antwoord is op huidproblemen en te koop is bij de apotheek, focust het nieuwe label meer op visagisten en fans die minerale producten gewoon hoog in het vaandel dragen. Vanaf 9,99 euro.

iamklean.be

Foto: i.am.klean

Pralines voor bij de champagne

Champagne en pralines: het zijn twee traktaties die perfect samengaan. Dat weten ze bij Neuhaus ook. Samen met Gault & Millau en topsommelier Yanick Dehandschutter creëerde het Belgische merk een nieuwe Pairing Collection. Die bestaat uit pralines die zo samengesteld zijn dat je zo snel mogelijk een aperitiefmoment wil inlassen. Of trakteer iemand. Dat kan ook. Doos: 28,50 euro.

www.neuhauschocolates.com