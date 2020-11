Bijna 6.000 operaties uitgesteld in Jessa tijdens eerste coronagolf

Hasselt -

Dat de coronacrisis zwaar inhakt op de reguliere zorg blijkt nu ook zwart op wit uit cijfers van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Tijdens de eerste golf werden in Jessa bijna 6.000 operaties uitgesteld. “Dat we vandaag opnieuw operaties moeten schrappen, is triest en had vermeden kunnen worden”, zegt dr. Yves Breysem, directeur van Jessa.