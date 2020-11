Corentin Moutet verlaat ATP-toernooi Parijs na positieve coronatest

De Franse tennisser Corentin Moutet (ATP 75) heeft positief getest op het coronavirus en moet zich daarom terugtrekken uit het Masters 1.000 toernooi van Parijs. Dat heeft de organisatie laten weten.

“Na de bevestiging van een positieve controle op covid-19 op 3 november, is Corentin Moutet uit de tabel gezet en is hij in quarantaine geplaatst”, luidt het.

De 21-jarige Moutet zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 43). Die heeft nu een vrijgeleide naar de achtste finales. (belga)