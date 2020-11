Zo passen Kruidvat en Action zich aan aan de nieuwe regels

Hasselt -

Veel minder klanten ook dan op een gewone dinsdag. Loont het dan de moeite? “Jazeker, onze trouwe klanten blijven ongetwijfeld komen”, zegt Veerle. “Maar ze zien meteen ook dat bepaalde zones ontoegankelijk zijn of dat we andere rayons compleet hebben afgeplakt met plastiek. Al vrezen we dat er nog wel aanpassingen gaan komen en dan kunnen we opnieuw herschikken. Want wie begrijpt nu, terwijl de kappers dicht zijn, dat een haarkleurmiddel niet mag verkocht worden maar shampoo bijvoorbeeld wel. De vraag is wat dan essentiëler is.”