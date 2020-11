Philippe Clement wil tegen Dortmund een reactie zien na wanprestatie tegen KV Mechelen: “We hebben verklaringen gevonden”

Club Brugge begon met 4 op 6 uitstekend aan zijn Champions League-campagne. Lazio en Zenit beten hun tanden al stuk op de blauw-zwarte organisatie, maar nu wacht met Dortmund de groepsfavoriet. Hoe reageerden de spelers na de zwakke prestatie tegen KV Mechelen? Philippe Clement en SImon Mignolet spraken dinsdag de pers toe.

En of er een hartig woordje gesproken is tussen Philippe Clement en zijn spelers na de non-vertoning tegen Mechelen. “Wat is er gezegd, blijft in de kleedkamer. Die is heilig voor mij”, aldus Clement. “Maar we hebben verklaringen gevonden. Daar gaan we de komende weken op verder bouwen. Met de groep hebben we een goed gesprek gehad en maandagochtend hebben we dat achter ons laten. Zo’n zaken blijven niet hangen bij mij. Ik was kwaad omdat ik zo hard geloof in mijn jongens: ze hebben al tientallen keren getoond wat ze kunnen. Als alle structuur en principe dan plots wegvallen, kan je al eens kwaad worden.” Clement verwacht wel een antwoord tegen Dortmund, een belangrijke pot in poule F. De winnaar van dat duel wordt mogelijk halverwege de groepsfase leider. “Maar ik kijk niet naar de andere wedstrijd, ook niet naar het klassement. Dat doe ik pas op de voorlaatste speeldag”, zegt Clement. “Rekenen is nefast: dan haal je je eigen kwaliteiten naar beneden. Tegen Mechelen stonden we 2-0 voor en hebben we ook gerekend. En kijk.”

Met Dortmund krijgt Club een eerste traditionele topploeg op bezoek dit seizoen. “Veruit de beste ploeg onze poule”, zegt Clement. “Ze verloren wel op Lazio, maar toen hadden ze 60 procent balbezit. Tegen Zenit was dat zelfs 70 procent. Dortmund heeft érg veel voetballende kwaliteiten, van de doelman tot hun diepste aanvaller. Het is een ploeg die de tegenstander achteruit duwt. Wij zullen daar iets tegenover moeten zetten.”

Ondertussen zit Clement alweer niet dik in de verdedigers. Deli onderging dinsdagochtend een nieuwe coronatest nadat hij maandag positief bleek. “Maar we hebben gezien wat er bij andere clubs in Europa allemaal is gebeurd de afgelopen twee weken: daarom wordt hij hertest”, aldus Clement, verwijzend naar andere vals positieve testen. Zo werd Andreas Pereira van Lazio vorige week nog in allerijl naar België gevlogen nadat een tweede test negatief bleek. Maar als Deli inderdaad besmet blijkt, is zijn vervanger Ricca niet volledig fit. “Hij heeft al even last en zit dan morgen met een inspuiting op de bank. Want normaal kreeg hij rust tot na de interlandbreak.” Indien Deli niet speelt, moet Balanta depanneren of speelt Kossounou tegen zijn voet.

Mignolet: “Iédereen wil een antwoord na KV Mechelen”

Volgens doelman Mignolet is Club Brugge klaar om het een en ander recht te zetten na de match tegen KV Mechelen. “We hebben veel wedstrijden, dat is een voordeel. Iedereen wil een antwoord na die match tegen Mechelen”, aldus Mignolet. “Een aantal zaken werden besproken en aangekaart. Onze groep is enorm gretig om die match tegen Dortmund te spelen. Het is altijd makkelijker om iets recht te zetten tegen zo’n tegenstander. Champions League spelen is erg leuk, maar als we dat volgend seizoen opnieuw willen doen, moeten we wel eerst presteren in België. We moeten ons niveau in de Champions League gebruiken om door te trekken naar de Belgische competitie. Het mag niet elke week op en neer gaan. Als we prestaties zoals tegen Zenit en Lazio kunnen leveren, is er geen excuus om dat plots niet te doen in de Jupiler Pro League.”

Woensdagavond ziet Mignolet enkele collega’s van bij de Rode Duivels terug. Met Meunier, Witsel en Thorgan Hazard sprak hij nog tijdens de voorbije interlandperiode over de confrontatie tussen Club en Dortmund. Samen met Mechele en Vanaken staan er mogelijk zes Belgische internationals op het veld. “Ik heb voor de match niet speciaal contact gezocht met hen, we zullen elkaar morgen wel zien”, aldus de doelman. “Het is natuurlijk leuk om tegen hen uit te komen. En een extraatje: je kent hun kwaliteiten door en door. Maar voor hen is dat niet anders. Meunier die terugkomt, is een leuk gegeven. Hij kijkt er natuurlijk ook naar uit. Maar Dortmund is niet enkel de drie Belgen: het is een hele sterke spelersgroep. We kennen hun kwaliteiten.”