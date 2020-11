Resultaten Ferrari bijna weer op niveau van voor corona

Ferrari is in het voorbije kwartaal zo goed als bekomen van de klap van de coronapandemie eerder dit jaar. De beroemde Italiaanse sportwagenfabrikant kon in het derde kwartaal voor het eerst weer zijn volledige productiecapaciteit benutten, nadat fabrieken eerder werden stilgelegd wegens de virusuitbraak. De resultaten en het aantal leveringen waren mede daardoor bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis.