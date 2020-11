Met deze spullen blijf je ook tijdens deze lockdown in vorm

De komende weken gaan we met ons allen weer meer tijd binnenshuis doorbrengen. Door het herfstweer en de nieuwe lockdown. Wil je coronakilo’s geen kans geven en in vorm blijven nu de fitnesscentra gesloten zijn? Met deze items onder de honderd euro, die je online kunt bestellen, blijf je fit.

Cardio

Je conditie op peil houden als het weer buiten te miezerig is? Leg je favoriete muziek op en laat je gaan op een trampoline of met een springtouw. Haal de Jane Fonda in jezelf naar boven met een step onder je voeten of ontpop je in een overdekte ruimte tot roller babe. Liever een hele dag door bewegen, met een mini hometrainer onder je bureau thuis blijven de goede benen.

Rolschaatsen - Nijdam - 61, 99 euro via Bol.com

Bureautrainer - Decathlon - 45 euro

Springtouw - A.S. Adventure - 18 euro

Trampoline met handvat - 79 euro voa www.expondo.be

Step - Reebok - 74,99 euro via Lidl.be

Krachttraining

Gespierder uit deze lockdown komen: met een aantal gewichtjes kom je al een heel eind. Check online hoe je creatief aan de slag kan met je work-out. Van hoepelen krijg je niet meteen een sixpack, maar probeer het eens vol te houden met gespreide armen terwijl je gewichtjes vasthoudt? Tip: combineer krachttraining met cardio voor een gebalanceerde sportsessie at home.

Gewichtjes 3 kg - Tunturi - 24,95 euro via A.S. Adventure

Buikspierroller - Harbinger - 45,99 euro via Coolblue.be

Crunchbank - PowerMark - 75 euro via Helisports.be

Hoepel - Decthlon - 20 euro

Zachte Kettle Bell 10 kg - Woman’s Health - 84,95 euro via coolblue.be

Alles voor de lenigheid

Of je nu wilt opwarmen, het rijd is voor een cooling down of je toe bent aan een les online yoga of pilates: met de volgende items die je lichaam rekken en strekken, zit je goed. Maak alvast een playlist met ontspannende muziek en vind in deze vreemde tijden je eigen balans in de living. Of zelfs in de slaapkamer.