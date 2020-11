Betis-icoon Joaquin haalt uit naar Barcelona-trainer Ronald Koeman: “Ik zou hem zelfs niet aanstellen als materiaalman”

Betis-veteraan Joaquin heeft nu al flink wat peper en zout voorzien voor de partij tussen zijn team tegen Barcelona van komende zaterdag. In een podcast van radiozender Cadena Ser haalde hij hard uit naar de trainer van Barcelona, Ronald Koeman. “Ik zou hem zelfs niet aanstellen als materiaalman”, sneerde hij.

De clublegende van Real Betis - hij zit er bijna aan vierhonderd officiële wedstrijden - en voormalig Spaans international heeft immers slechte herinneringen aan Koeman, die zes maanden zijn trainer was toen de twee bij Valencia zaten. “Het was geen leuke ervaring en een zware tijd voor mij persoonlijk”, aldus de winger. “Of ik Koeman zou aanstellen moest ik voorzitter van Betis zijn? Nee, zelfs niet als materiaalman. Gelukkig duurde het (zijn periode onder Koeman, nvdr) niet lang. Die pagina is nu omgeslagen. Maar volgend weekend zal hij mij niet groeten, en ik ben ook niet van plan dag te gaan zeggen.”

Dat Joaquin geen fan is van Koeman, is al langer bekend. Enkele maanden geleden haalde hij al eens nietsontziend uit naar Koeman bij Canal Sur Radio. “Ik zou willen dat ik zo slim was als hij. Hij verdiende zeven miljoen op vijf maanden en liep nadien zelfs niet even langs in de kleedkamer om afscheid te nemen. Hij leverde de auto die de club hem gegeven had zelfs niet in. Gelukkig voor hem duurde de competitie niet langer, anders waren we zeker gezakt. (...) Het enige waar hij zich voor interesseerde, was het eten en de flessen wijn die daarbij kwamen kijken.”