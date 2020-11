Thomas Meunier en Dortmund ongerust over corona voor match tegen Club Brugge: “De situatie in België is catastrofaal”

Club Brugge? Borussia Dortmund maakt zich vooral zorgen over de coronasituatie in België voor de Champions League-match van woensdag tegen blauw-zwart. “We willen er niet te lang blijven”, vertelde coach Lucien Favre op de persconferentie voor de match.

Dat België de slechtste coronacijfers van Europa heeft, is ook bij Borussia Dortmund niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op de persconferentie voor de match in Brugge ging de aandacht vooral naar die cijfers. “We weten dat het gevaarlijk is in België, maar het is overal gevaarlijk”, zei coach Lucien Favre. “We willen vliegen later dan gepland omdat we er niet te lang willen blijven. We keren ook zo snel mogelijk na de match terug. We moeten oppassen.”

“Het is op de limiet wat we doen”, becommentarieerde de trainer van Dortmund het doorgaan de Europese clubcompetities. “We reizen over heel Europa en dat is heel gevaarlijk. We weten dat het coronavirus stilaan overal aanwezig is en dat we moeten oppassen. We moeten ons concentreren op de wedstrijd en de regels gedisciplineerd volgen.”

Ook Thomas Meunier, die met Club Brugge zijn ex-club terugziet, maakte zich zorgen. “Ik ben blij dat ik in Duitsland ben en niet in België want de situatie is daar erger dan hier. Ik sta in contact met mijn familie in België en de situatie is daar catastrofaal. Ik denk dat België sterker had moeten reageren.”

Dortmund staat na twee speeldagen in de Champions League derde in groep F met een drie op zes. Club Brugge staat een plekje hoger met vier op zes.