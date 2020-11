In Nederland zijn de modewinkels wel weer geopend, en dat voelen de Limburgse handelaars. Klanten steken de grens over om in Nederland te gaan shoppen, terwijl de Belgisch-Limburgse modewinkels met hun kledingvoorraad blijven zitten. "Oncollegiaal," vindt Mode Unie. Lokale handelaars zoals Vossen Fashion smeken hun klanten om loyaal te blijven, en via hun webshop kledij te kopen in plaats van naar Nederland te trekken.