Genkse garagist moet 8.000 euro coronasteun terugbetalen: "Ik word onterecht beschuldigd van misbruik"

Genk -

Een garagist uit Genk moet de coronasteun die hij ontving in maart en april terugbetalen. Het gaat om meer dan 8.000 euro. Zijn overbruggingskrediet was snel goedgekeurd in de lockdown, hij moest zijn garage dan ook sluiten. Maar vandaag wordt hij beschuldigd van misbruik. "U had niet moeten sluiten," zegt de Vlaamse overheid nu. De garagist heeft slapeloze nachten. Unizo Limburg erkent het probleem. De overheid heeft na de uitbetaling van de coronasteun de spelregels veranderd, zegt Bart Lodewyckx.