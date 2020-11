Eiser vraagt opschorting van proces tegen Marc Van Ranst

Mechelen -

Voor de Mechelse burgerlijke rechtbank is dinsdag het proces gestart tegen viroloog Marc Van Ranst. Het was ondernemer Rudi De Kerpel die Van Ranst voor de rechtbank had gedaagd omdat een aantal van diens uitspraken tijdens de coronacrisis hem economische schade berokkenden. De Kerpel liet nu weten dat hij afstand doet van het geding omdat er een tweede coronagolf is en omdat de overheid nieuwe maatregelen heeft opgelegd.