Beyoncé trekt aan de noodrem en wil zich meer focussen op haar gezin

Beyoncé heeft in een interview met de Britse Vogue gepraat over de impact van het coronavirus op haar leven en hoe ze haar gezin nog meer is gaan koesteren. De voorbije jaren had ze het razend druk en ze is naar eigen zeggen toe aan een pauze.

Beyoncé lanceerde zopas nog haar tweede kledingcollectie in samenwerking met Adidas, maar zat de voorbije jaren sowieso al niet stil. De pandemie heeft haar doen beseffen dat ze het wat kalmer aan moet doen en meer tijd bij haar gezin moet doorbrengen. De laatste vier jaar, sinds de release van haar album Lemonade, holde ze van hot naar her.

“Ik bracht Lemonade uit tijdens de Formation-tour, beviel van een tweeling, trad op Coachella op, ging op wereldtournee met Jay-Z en toen bracht ik ook nog eens Black is king uit”, zegt ze. “Het is zwaar en hectisch geweest. Ik koester nu echt de tijd die ik met mijn familie doorbreng en mijn nieuwe doel is om mijn leven te vertragen en de stressvolle momenten te beperken.”

“Ik begon in de muziekindustrie op vijftienjarige leeftijd en groeide op terwijl de wereld naar mij keek. Sindsdien heb ik non-stop gewerkt”, vertelt ze nog. “Ik was al die tijd gefocust op het opbouwen van mijn erfenis en het vertegenwoordigen van mijn cultuur op de manier die ik het best ken. Nu geef ik mezelf de toestemming om me meer te focussen op mijn plezier.”

Wat dat wil zeggen voor eventuele nieuwe muziek of een tournee is niet duidelijk. Op 39-jarige leeftijd lijkt ze in elk geval aan een pauze toe te zijn.