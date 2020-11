Dit weten we al over de dader van de aanslag in Wenen: zou aanval aangekondigd hebben via Instagram

Na de aanslag in Wenen raken alsmaar meer details bekend over de dader. Het gaat om een 20-jarige man, Kujtim Fejzulai. Hij werd eerder al veroordeeld voor terroristische feiten en was al een tijdje vervroegd vrijgekomen. Daarnaast heeft de politie in Sankt Pölten twee mensen gearresteerd. In de provinciehoofdstad van Neder-Oostenrijk waren er ook twee huiszoekingen. Volgens het Duitse Bild kondigde hij de aanval aan op zijn Instagram-pagina.