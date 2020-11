De aanslag in Wenen is de meest recente in een reeks van terreur. Na de onthoofding van een leraar in Parijs en de aanval in de basiliek in Nice, is het de derde keer dat aanvallers met radicale sympathieën toeslaan in minder dan drie weken tijd. Een overzicht van alle terreuraanvallen in Europa sinds de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo.