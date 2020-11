AA Gent mist enkel Davy Roef en Michael Ngadeu tegen Rode Ster Belgrado, 17-jarige doelman Owen Jochmans zal starten

AA Gent zit nog met slechts twee coronagevallen voor de Europa League-match op bezoek bij Rode Ster Belgrado. Doelman Davy Roef testte nog steeds positief, net zoals verdediger Michael Ngadeu. Verdedigers Igor Plastun, Andreas Hanche-Olsen en Jordan Botaka zijn weer beschikbaar. Doordat Roef out is en zijn vervanger Sinan Bolat nog een schorsing uitzit, zal de 17-jarige Owen Jochmans in doel beginnen.

AA Gent begint sowieso met het mes op de keel aan de Europese uitwedstrijd. Het is zijn Europa League-campagne immers gestart met pijnlijke nederlagen tegen Slovan Liberec en Hoffenheim. Afgelopen weekend kon het wel voor het eerst in vijf wedstrijden nog eens winnen. In de Jupiler Pro League ging Waasland-Beveren met 1-4 voor de bijl.