Federale regering bereikt akkoord over nieuwe effectentaks

Op alle effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro zal een solidariteitsbijdrage van 0,15 procent per jaar worden gevraagd. Daarover is een akkoord bereikt in de schoot van de federale regering, zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dinsdag in De Ochtend op Radio 1.